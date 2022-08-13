Ev sahibi takım, rakibini Josh Dasilva (Dk. 10), Mathias Jensen (Dk. 18), Ben Mee (Dk. 30) ve Bryan Mbeumo'nun (Dk. 35) ilk devrede bulduğu gollerle yendi.

Brentford, bu galibiyetle 4 puana ulaştı. Manchester United ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Öte yandan Brentford, Tottenham (Ekim 2020) ve Liverpool'dan (Ekim 2021) sonra bir Premier Lig karşılaşmasının ilk yarısında Manchester United'a 4 gol atan üçüncü takım oldu.