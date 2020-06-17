Kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa, Şampiyonlar Ligi potası için oynayan Sheffield United'ı konuk etti.

Ligde koronavirüs sebebiyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.

Bu sonuçla Aston Villa puanını 26'ya, Sheffield United ise 44'e çıkardı.