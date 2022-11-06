İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Haftaya lider giren Arsenal, Chelsea'ye konuk olduğu maçın 63. dakikasında Gabriel'in attığı gol ile maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 34'e çıkaran Arsenal, liderliğini korurken Chelsea ise 21 puanda kaldı.