Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklanan İngiltere Premier Lig için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Premier Lig'in 1 Haziran'da yeniden başlaması ve kalan 9 maçın 6 haftaya yayılması hedefleniyor. Maçların tamamlanmasının ardından ise 8 Ağustos tarihinde yeni sezonu başlatmak isteyen yetkililer, iddialara göre bu karar ile de oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçmeye çalışılacağı ileri sürülüyor. Haberde EURO 2020'nin gelecek seneye ertelenmesi nedeniyle tüm liglerde benzer tarihin uygulanma ihtimaline de yer verildi.

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