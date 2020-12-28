Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 4 kişinin koronavirüse yakalandığı Manchester City Kulübünde, yeni pozitif vakalar tespit edildi.

Ligin 16. haftasında bu akşam oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması tedbir amaçlı ertelendi.

Manchester ekibinden yapılan açıklamada ise, testi pozitif çıkan isimlerin karantinaya alındığı ve kulübün antrenman tesislerinin kapatıldığı belirtildi.