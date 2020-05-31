Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28-29 Mayıs tarihlerinde 1130 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.

Yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti.