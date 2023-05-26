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Premier Lig'de Manchester United, Chelsea'yi 4-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Chelsea'yi 4-1 yenerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti

Giriş: 26.05.2023 - 00:08 | Güncelleme: ABONE OL
Premier Lig'de Manchester United, Chelsea'yi 4-1 yendi
AA

Old Trafford Stadı'ndaki erteleme maçında Manchester United, Chelsea'yi konuk etti.

Maçın 6. dakikasında Casemiro ve ilk yarının uzatma dakikalarında Anthony Martial ile bulduğu gollerle Manchester United, devreye 2-0 önde girdi.

Manchester United'da Bruno Fernandes, 73. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 3'e çıkarırken Marcus Rashford, 78. dakikada skoru 4-0'a getirdi.

Chelsea'den Joao Felix, 89. dakikada attığı golle skoru belirledi: 4-1.

Bu sonuçla, ligde 72 puanla 3. sırada yer alan Manchester United, Premier Lig'de ilk 4 takım arasında yer almayı garantileyerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Kötü bir sezon geçiren Chelsea ise 43 puanla 12. sırada kaldı.

Premier Lig'de sezon, hafta sonu oynanacak 38. hafta maçlarıyla sona erecek.

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