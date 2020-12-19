Premier Lig'in 14. haftasında Southampton ile Manchester City, St. Mary's Stadı'nda karşılaştı.

Konuk takım Manchester City, 16. dakikada Raheem Sterling'in kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

İki hafta sonra galip gelen bir maçı eksik Manchester City, puanını 23 yaptı. Southampton ise 24 puanda kaldı.