Haftaya 11. sırada başlayan Manchester City, 17. sıradaki Fulham'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 5. dakikada Sterling'in ve 26. dakikada De Bruyne'ün (penaltıdan) attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Manchester City puanını 18'e yükseltirken, Fulham 7 puanda kaldı.