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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de Manchester City farklı kazandı, Chelsea evinde kayıp! - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de Manchester City farklı kazandı, Chelsea evinde kayıp!

        İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Fulham'ı 5-1 yenerek 4'te 4 yaparken Chelsea ise evinde Nottingham Forest'a tek golle kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 20:00 Güncelleme: 02.09.2023 - 20:00
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        City çok farklı, Chelsea'ye şok!
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        Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Fulham'ı konuk etti.

        Ev sahibi takım, Julian Alvarez'in 31, Nathan Ake'nin 45+5, Erling Haaland'ın 58, 70 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle 5-1'lik galibiyete ulaştı. Fulham'ın golü, 33. dakikada Tim Ream'den geldi.

        Manchester City, puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü.

        Tottenham'dan 5 gollü galibiyet, Chelsea'ye şok!

        Tottenham, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk olduğu maçı 5-2 kazandı.

        Konuk ekip, Son Heung-min'in 16, 63, 66, Cristian Romero'nun 45+2 ve James Maddison'ın 54. dakikada bulduğu gollerle galip geldi. Burnley'nin gollerini 4. dakikada Lyle Foster ve 90+4. dakikada Josh Brownhill kaydetti.

        Bu sonuçla 10 puana ulaşan Tottenham, ikinci sırada yer aldı.

        Günün öne çıkan diğer maçında Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 1-0'lık skorla geçti. Sheffield United-Everton ve Brentford-Bournemouth karşılaşmaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

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