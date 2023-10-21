Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton Hove & Albion karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi City 2-1'lik skorla kazandı
İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City, konuk ettiği Brighton Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.
Son şampiyon Manchester City, maçın ilk yarısını 7. dakikada Julian Alvarez ve 19. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.
Brighton, maçın 73. dakikasında Ansu Fati'nin golüyle, farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca Manchester City, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Manchester City'de Manuel Akanji, 90+5'de kırmızı kart gördü.
Aldığı galibiyetle Manchester City, puanını 21'e yükseltirken Brigton ise 16 puanda kaldı.