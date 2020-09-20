Chelsea, Christensen'in 45+1'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla son şampiyon Liverpool karşısında 10 kişi kaldı.

Konuk ekip Liverpool, Mane'nin 50 ve 54'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Liverpool, 2. maçından da galibiyetle ayrılırken, Chelsea 3 puanda kaldı.