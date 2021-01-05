Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihlerinde oyuncu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 295 test sonucunda 40 pozitif vaka tespit edildi.

Vaka sayısında önceki haftanın iki katından daha fazla artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, bunun rekor olduğu da belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.