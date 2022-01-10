Premier Lig'de korona ertelemesi

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular, sakatlıkların fazlalığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev alan oyuncular nedeniyle kadro kuramayan Leicester City'den gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

İki takım arasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan lig karşılaşması, ileri bir tarihte oynanacak.