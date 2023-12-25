Premier Lig'de Aston Villa liderlik şansını kaçırdı!

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Avrupa'nın yoğun bir ilgiyle takip edilen 5 büyük futbol ligleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa'daki Ligue 1'deki karşılaşmalar hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

ARSENAL İLE LİVERPOOL, 1'ER PUANI PAYLAŞTI

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Arsenal, konuk olduğu Liverpool ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Arsenal'in golünü, 4. dakikada Gabriel Magalhees, Liverpool'un golünü ise 27. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah kaydetti.

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Sezonun formda ekibi Aston Villa, konuk ettiği Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı.

Tottenham ise konuk ettiği Everton'ı 2-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü.

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk şampiyonluğunu kazanan Manchester City'nin, yoğun programı nedeniyle Brentford'u konuk edeceği maç, ileri tarihe ertelendi.

Premier Lig'de 18. hafta sonunda 40 puanlı lider Arsenal'i, 39'ar puan ve averaj farkıyla Liverpool ve Aston Villa, 36 puanla Tottenham, 34 puanla 1 maçı eksik Manchester City takip etti.

LALİGA'DA REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Real Madrid, 54. dakikada Nacho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçta, deplasmanda Alaves'i 90+2. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Şampiyonluk mücadelesi veren Girona ise Real Betis deplasmanında 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı. REKLAM Atletico Madrid, konuk ettiği Getafe ile 3-3 berabere kaldı. Barcelona ise ağırladığı Almeria'yı 3-2'lik skorla geçti. 18. haftası oynanan LaLiga'da, 45'er puana sahip takımlardan Real Madrid birinci, Girona ikinci, 38'er puanlı takımlardan Atletico Madrid üçüncü, Barcelona dördüncü sırada yer aldı. LİDER INTER, ŞAMPİYONLUĞA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Serie A'nın zirvesindeki Inter, 43. dakikada Yann Aurel Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle ağırladığı Lecce'yi 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'ta ilk kez 11'de maça başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekipteki ilk gol sevincini yaşadı. Takımın diğer golünü ise 81. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Kenan Yıldız (18 yıl, 233 gün), Juventus formasıyla Serie A'da gol atan en genç yabancı oyuncu oldu. Milan, Salernitana deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bologna ise ağırladığı Atalanta'yı tek golle geçti. REKLAM 17. haftası oynanan ligde 44 puanlı Inter, 40 puanlı Juventus, 33 puanlı Milan ve 31 puanlı Bologna ilk 4'e giren takımlar oldu. NAMAĞLUP LİDER LEVERKUSEN, SCHİCK'İN GOLLERİYLE FARKLI KAZANDI Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, Çek oyuncusu Patrik Schick'in "hat-trick" yaptığı mücadelede, konuk ettiği Bochum'u 4-0'la geçti. Takımın diğer golünü, Victor Boniface kaydetti. Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, konuk olduğu Wolfsburg'u Jamal Musiala ve Harry Kane'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Sezonun istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, ağırladığı Augsburg'u 3-0 yendi. Leipzig ise Werder Bremen deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bundesliga'da 16 hafta sonunda Bayer Leverkusen 42 puanla ilk, bir maçı eksik Bayern Münih 38 puanla ikinci, Stuttgart 34 puanla üçüncü, Leipzig 33 puanla dördüncü sıranın sahibi oldu. PSG, MBAPPE'NİN GOLLERİYLE 3 PUANA ULAŞTI ​​Ligue 1'in 17. haftasında lider PSG, konuk ettiği Metz'i Kylian Mbappe (2) ve Vitinha'nın golleriyle 3-1 yendi. Zirve takipçilerinden Nice, ağırladığı Lens'i 2-0 mağlup etti. Monaco, Toulouse deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Brest ise konuk ettiği Lorient'i 4-0'la geçti. Ligde 40 puanlı PSG liderliğini sürdürdü. 35 puanlı Nice ikinci, 33 puanlı Monaco üçüncü, 31 puanlı Brest dördüncü sırada yer aldı.