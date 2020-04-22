Pratik Pide Pizza

2 Kişilik

Malzemeler:

1 adet pide

5-6 dilim pastırma

1 top suda mozzarella

4 dilim taze kaşar peyniri

1 yemek kaşığı acuka sos

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 adet sarı çeri domates

4-5 adet kırmızı çeri domates

2-3 yaprak taze fesleğen

Hazırlanışı:

Pidenin üst hamurunu elinizle koparıp bir pizza tabanı gibi taban oluşturun. Bu tabanın üzerine acuka sos ile zeytinyağı karışımından sürün. Dilimlenmiş taze kaşar peyniri yerleştirin. İkiye kesilmiş domatesleri, iri parçalar halinde doğradığınız pastırmaları, dilimlenmiş mozzarella peynirini dilediğiniz gibi yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında, peynirler eriyene kadar yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Fesleğen yaprakları ile süsleyip bekletmeden servis yapın.