AA

Prag Kalesinde düzenlenen tören, Çek Askeri Bandosunun İstiklal Marşı’nı seslendirmesi ve kaleye Türk bayrağının çekilmesiyle başladı.

Büyükelçi Bağış, eşi Beyhan N. Bağış ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Zeman tarafından kabul edildi. Bağış burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeman’a hitaben yazdığı güven mektubunu teslim ederek tüm resmi yetkilerini üstlenmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Törenin ardından Zeman’la görüşen Bağış, yaptığı açıklamada, görüşmenin samimi ve yapıcı bir ortamda geçtiğini kaydederek, önceki gün Çekya’da bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajlarını ilettiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Zeman’ın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine dikkati çektiğini ifade eden Bağış, Zeman’a Türk lokumu hediye etti.

Öte yandan Prag Kalesi'nde düzenlenen töreni çok sayıda Türk vatandaşı da izleme şansı buldu. Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atanan Avrupa Birliği (AB) eski Bakanı Bağış, kasım ayından itibaren bu görevi sürdürüyor.