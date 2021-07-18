14 Temmuz tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti’nin, daha önce 2021 Yılı Para ve Kur Politikası Metni ile kamuoyuna açıklanan yayımlanma tarihinde değişikliğe gidildi.

Merkez Bankası önce 28 Temmuz'da yayımlanacağı ilan edilen toplantı özetinin 19 Temmuz saat 14.00'da yayımlanacağını açıkladı.

Para Politikası Kurulu söz konusu toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.