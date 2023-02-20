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Haberler Para PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finansın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 'nun (PPK) perşembe günkü toplantısında politika faizini indirmesini bekliyor

Giriş: 20.02.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
AA

AA Finans'ın, 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

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