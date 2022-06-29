Powell: Yumuşak iniş mümkün

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Fed Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey Portekiz'de düzenlenen "2022'de Merkez Bankacılığı" adlı panelde konuştu.

Powell konuşmasında faiz artışlarının büyümeyi yavaşlatacağını, büyümenin pozitif kalmasını umduklarını söyledi. Powell "ekonomide yumuşak iniş mümkün ancak zorlu olacak" dedi. Powell resesyona neden olmadan faiz artırmayı hedeflediklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını belirtti.

AMB Başkanı Lagarde düşük enflasyon ortamına geri dönülmeyeceğini belirtirken enerjinin enflasyondaki yükselişte büyük etkisi olduğunu söyledi.

Bailey ise enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini ve enflasyonda kalıcı bir yükseliş olursa daha güçlü tepki vereceklerini ifade etti. Başkan gelecek ay 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini dışlamadı ve "Daha fazlasını yapmamız gereken koşullar olabilir" dedi.

3 büyük Merkez Bankası'nın Başkanı küresel çapta bir sorun haline gelen enflasyonu düşürmeye çabalıyor.