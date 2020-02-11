11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, kongrede yaptığı konuşmada Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılmaya başlayan koronavirüs salgınının Çin ve küresel ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini "yakıdan" takip ettiklerini belirtti.
Ticari belirsizliklerin kaybolmaya başlamasının ardından yeni tehdidin ortaya çıktığını belirten Powell, ABD ekonomisinin her şeye rağmen küresel çalkantılar karşısında dirençli olduğuna dikkat çekti ve virüs tehdidine rağmen Fed politikasının 2019 yılındaki faiz indirimleriyle iyi konumlandığını söyledi.
Powell, "Gelen veriler görünümle genel anlamda uyumlu olduğu sürece para politikası duruşu uygun kalacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Powell, faizlerin sadece Fed özelinde değil dünyadaki diğer merkez bankalarında da çok düşük seviyelerde olduğuna dair bazı kuşkularını ifade etti.
Powell, "Düşük faiz ortamı merkez bankalarının gerileme döneminde ekonomiyi desteklemesi için politika faizlerini düşürme yetisini sınırlayabilir." derken ekonominin halihazırda ılımlı büyüdüğünü ve hanehalkı harcamalarının halen sağlam olduğunu vurguladı.
Son Fed toplantısındaki açıklamalardan çok da farklı demeçler vermeyen Powell'ın açıklamaları sonrası piyasaların tepkisi de sınırlı kaldı.
Analistler, hisse senedi piyasalarının açıklamaları enflasyon yükselmediği sürece faizlerin de yükselmeyeceği şeklinde yorumladığını belirtiyor.
ABD borsaları güne sınırlı da olsa yükselerek başlarken, dolar endeksi 98.88 puana yükseldi. Euro/dolar paritesi ise 1.09 altına inerek 1.0895 ile 1 Ekim tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.
İŞ GÜCÜ PİYASASI VE BÜTÇE
Powell, iş gücü piyasasındaki güçlü kazanımlara dikkat çekerken çok sayıda açık pozisyon olduğunu ve işverenlerin düşük nitelikli çalışan istihdamına olan ilgisine atıfta bulunarak, "Düşük - orta gelir düzeyinde yaşayan ve çalışan kişiler yeni fırsatlar bulabiliyor." şeklinde konuştu.
Powell ekonomi açısından, iş gücüne katılım oranı ile verimlilik kazançlarının düşük olmasının ekonomi açısından uzun vadeli iki büyük zorluk olduğunun altını çizdi. Ayrıca, federal bütçeye dikkat çekerek, ekonomi reaksiyon alınacak kadar güçlü durumdayken kanun yapıcıların şişen açıklar ve ulusal borç seviyesiyle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
Powell, "Daha sürdürülebilir bir federal bütçe uzun vadede ekonomik büyümeyi destekler." şeklinde konuştu.
Repo operasyonlarıyla piyasaya verilen likiditenin teknik bir önlem olduğunu söyleyen Powell, bütçe genişlemesiyle paralel gelişen risk varlıklarındaki ralliye rağmen bunun para politikası değişimi olmadığını yineledi.
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