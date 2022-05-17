Powell'dan faiz artırımına devam edecekleri sinyali

Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor ve bunu görene kadar zorlamaya devam edeceğiz." dedi.
Powell, enflasyon baskılarının azaldığına ve enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini belirterek, "Bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." diye konuştu.
GELECEK İKİ TOPLANTIDA 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMINA GENİŞ DESTEK
Bankanın, son toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini ve devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini aktaran Powell, gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğunu kaydetti.
Powell, Fed'in enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyeceğine dikkati çekerek, "'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz." ifadesini kullandı.
Fed Başkanı Powell, nötr oranları geçmeleri gerekse dahi tereddüt etmeyeceklerini belirtti.
"FİYAT İSTİKRARINI YENİDEN SAĞLAMAK ACI VERECEK"
Ukrayna'daki savaş ve Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinaları gibi ABD dışındaki gelişmelerin de ekonomide belirsizliğe neden olduğuna işaret eden Powell, bunların büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı yönlü baskılayabileceğini söyledi.
Powell, fiyat istikrarını yeniden sağlama sürecinin biraz acı verebileceğini belirterek, ABD ekonomisinin güçlü ve daha sıkı politikalara dayanacak şekilde iyi bir konumda olduğunu aktardı.
Toplantıdan toplantıya, veriden veriye finansal ve ekonomik koşulları değerlendireceklerini kaydeden Powell, eylemlerinin ekonomi üzerindeki etkisine bakacaklarını vurguladı.
Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti. Salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu ise 1 Haziran itibarıyla küçültmeye başlayacağını duyurmuştu.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstermişti.
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