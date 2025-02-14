Potanın Perileri'nin dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Giriş: 14.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:45
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 17. sıradaki yerini korudu.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralaması güncellendi.
İlk 3 sıranın değişmediği listede, ABD, 888,2 puanla liderliğini sürdürürken Avustralya, 716,2 puanla 2'nci, Fransa ise 715,5 puanla 3'üncü sırada yer aldı.
Türkiye'nin ise 338,6 puanla 17'nci sıradaki yeri değişmedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ