Potanın Perileri Çekya'ya kaybetti

İkinci periyoda hücumda etkili başlayan Çekya, dış atışlardan da sayı üreterek arayı açtı. Çekya, millilerin üst üste hücumlardan boş dönmesi üzerine farkı yükseltirken, ay-yıldızlılar peş peşe bulduğu basketlerle farkı tek sayıya düşürse de (34-35) Çekya, ilk yarıyı 40-36 üstün bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü periyoda Sevgi Uzun'un üç sayılık basketiyle başlasa da Çekya üst üste basketlerle arayı açtı. Sevgi'nin basketleriyle farkı kapatmaya çalışan milliler, savunmadaki hatalarını sürdürünce skor üstünlüğünü ele geçiremedi. Çeyreğin son dakikasına 2 sayı geride giren (56-58) milli takım, Tilbe Şenyürek'in faul atışlarından kaydettiği sayılarla skoru eşitledi ve karşılaşmanın final periyoduna 60-60 eşitlikle gidildi.