Potanın Perileri Bosna Hersek'e yenildi

Karşılaşmaya iyi başlayamayan milli takım, ilk 5 dakikada 2 sayıda kaldı. Bosna Hersek, üç sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atıştan bulduğu basketlerle 5. dakikayı 7-2 önde geçti. A Milli Takım, Tavic'in üçlüğüyle 7. dakikada farkı 10 sayıya (4-14) çıkaran Bosna Hersek karşısında ilk periyodu 17-8 geride tamamladı.
İkinci periyotta Bosna Hersek'in top kayıplarını Melis ile iyi değerlendirerek oyuna ortak olan Türkiye, Pelin ve Bahar'ın da skora katkısıyla 12-0'lık seri yakaladı ve 18. dakikada 22-22'lik eşitliği sağladı. Soyunma odasına 27-26 Bosna Hersek'in üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyreğin başında hızlı hücumlarla etkili olan milliler, 24. dakikada 37-30'luk üstünlüğe ulaştı. İyi bir ritim yakalayan ve Gökşen'in 28. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (44-36) çıkaran A Milli Takım, üçüncü periyodu 44-38 önde bitirdi.
Final periyoduna 17-0'lık seriyle başlayan Bosna Hersek karşısında 55-44 geriye düşen milliler, moral üstünlüğünü kaybetti. Rakibine 64-54 yenilen milli takım, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 20 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak.
Salon: Rhenus
Hakemler: Maj Kazuko Forsberg (Danimarka),Marek Kukelcik (Slovakya),Esperanza Mendoza Holgado (İspanya)
Türkiye: Pelin Derya Bilgiç 5, Olcay Çakır Turgut 4, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez 2, İnci Güçlü 3, Holingsvorth 7, Bahar Çağlar Ökten 9, Melis Gülcan 17, Şerife Alperi Onar 4, Gökşen Fitik 3, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun
BosnaHersek: Deura 2, Gajic 7, Jones 22, Tavic 14, Babic 10, Andjela Delic 2, Dzombeta 4, Dzebo 3
1. Periyot: 8-17
Devre: 26-27
3. Periyot: 44-38
Beş faulle çıkan: 38.37 Jones (Bosna Hersek)
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