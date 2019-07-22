Potada Millilerin rakipleri belli oldu

2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele edecek.

2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde ise Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile eşleşti...