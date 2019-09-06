06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını yarın Karadağ ile oynayacak.
Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.
İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını yarın TSİ 14.30'da F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile yapacak. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.
Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.
O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya gelecek.
Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.
2. TUR MÜCADELELERİ BAŞLIYOR
2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur mücadelesi yarın başlayacak.
İlk turda olduğu gibi 2. turda dörderli gruplarda mücadele edecek 16 takım, çeyrek final mücadelesi verecek.
Ekipler, birinci turda ilk üç içindeki takımlara karşı aldıkları puanları 2. tura da taşıdı. 2. turda oynanacak ikişer karşılaşmanın ardından ilk iki içinde yer alacak 8 ülke çeyrek finale yükselecek.
Turnuvanın 2. turunda yarın oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
K Grubu: (Shenzen Bay Spor Merkezi)
11.30 Brezilya-Çekya
15.30 ABD-Yunanistan
L Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti
15.00 Fransa-Litvanya
KLASMAN MÜCADELESİNDE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
Klasman mücadelesinde yarın ayrıca P Grubu'nda karşılaşmalar gerçekleştirilecek.
Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki maçların TSİ programı şu şekilde:
11.00 Kanada-Ürdün
15.00 Almanya-Senegal
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