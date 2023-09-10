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        Haberler Televizyon POTADA! MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu, belli oldu mu? 9 Eylül 2023 Masterchef kim elendi?

        9 Eylül MasterChef son eleme adayı kim oldu? Eleme potasında kimler var?

        MasterChef All Star'da 7. eleme adayı belli oldu. Son eleme adayının belirlendiği programda, şefler yarışmacılardan, çıtır ahtapot, ezilmiş patates, pırasa velüt ve sofrito yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te en iyi tabağı çıkaran isimler potadan uzaklaştı. Bir yarışmacı ise haftanın son eleme adayı oldu. İşte 9 Eylül 2023 MasterChef All Star haftanın 7. eleme adayı ve eleme potasında yer alan yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 07:23 Güncelleme: 10.09.2023 - 07:23
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da son eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından yapılandeğerlendirmeler sonucunda haftanın son eleme adayı belli oldu. Peki, "9 Eylül MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef haftanın son eleme adayı...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın son eleme adayı yapılan değerlendirmeler sonucunda Esra oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

          1. Eleme adayı: Ayaz (Mavi takım)

          2. Eleme adayı: Suna (Mavi takım)

          3. Eleme adayı: Hasan (Mavi takım)

          4. Eleme adayı: Sefa (Mavi takım)

          5. Eleme adayı: Tolga (Kırmızı takım)

          6. Eleme adayı: Tanya (Kırmızı takım)

          7. Eleme adayı: Esra (Mavi takım)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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