06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor saat 15.00'te karşılaşacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Bellona Kayseri Basketbol, yarı finalde de Çankaya Üniversitesi'ni eleyerek finale yükseldi. İzmit Belediyespor ise çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde ise Beşiktaş TRC İnşaat'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.
FENERBAHÇE 13. KUPA PEŞİNDE
Kupanın son şampiyonu Fenerbahçe, organizasyonda en fazla kupa kaldıran takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, daha önce organizasyonda 12 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016 ve 2019'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.
KUPAYI KAZANAN DİĞER TAKIMLAR
Fenerbahçe'nin ardından bu kupada en fazla şampiyonluğu Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılı takım, kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
Organizasyonda BOTAŞ ile önceki sezon faaliyetlerine son veren Yakın Doğu Üniversitesi de ikişer kez kupayı müzesine götürdü.
İZMİT BELEDİYESPOR İLK KEZ FİNALDE
İzmit Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk kez finalde mücadele edecek. Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde ikinci sezonunu geçiren Kocaeli temsilcisi, Fenerbahçe Öznur Kablo karşısından galibiyetle ayrılarak ilk kupasını almaya çalışacak.
FİNALLER VE ŞAMPİYONLAR
Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:
|Sezon
|Şehir
|Şampiyon
|Finalist
|Sonuç
|1992-1993
|Kütahya
|GALATASARAY
|İstanbul Üniversitesi
|74-51
|1993-1994
|Eskişehir
|GALATASARAY
|BRİSA Spor
|75-62
|1994-1995
|Zonguldak
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|74-50
|1995-1996
|Samsun
|GALATASARAY
|BRİSA Spor
|109-72
|1996-1997
|Bolu
|GALATASARAY
|Beşiktaş
|98-57
|1997-1998
|Kuşadası
|GALATASARAY
|Urla Gençlik
|76-63
|1998-1999
|Balıkesir
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|72-53
|1999-2000
|Alanya
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|63-57
|2000-2001
|İstanbul
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|57-53
|2001-2002
|Edirne
|BOTAŞ
|Beşiktaş
|89-68
|2002-2003
|Çanakkale
|BOTAŞ
|Erdemirspor
|75-69
|2003-2004
|Bursa
|FENERBAHÇE
|Erdemirspor
|58-46
|2004-2005
|Diyarbakır
|FENERBAHÇE
|Beşiktaş
|73-71
|2005-2006
|Kayseri
|FENERBAHÇE
|Migrosspor
|70-68
|2006-2007
|İzmir
|FENERBAHÇE
|Beşiktaş
|90-63
|2007-2008
|Adana
|FENERBAHÇE
|BOTAŞ
|62-51
|2008-2009
|Kayseri
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|63-60
|2009-2010
|Bandırma
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|57-55
|2010-2011
|Gaziantep
|GALATASARAY
|Tarsus Belediyespor
|68-53
|2011-2012
|Hatay
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|76-72
|2012-2013
|Antalya
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|74-72
|2013-2014
|Ankara
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|76-70
|2014-2015
|Mersin
|FENERBAHÇE
|Adana ASKİ
|81-67
|2015-2016
|Kayseri
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|69-61
|2016-2017
|İzmir
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Abdullah Gül Üniversitesi
|77-61
|2017-2018
|Mardin
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Hatay Büyükşehir Belediyespor
|86-79
|2018-2019
|Şanlıurfa
|FENERBAHÇE
|BOTAŞ
|60-53
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