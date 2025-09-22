Habertürk
Habertürk
        Potada ilk hafta heyecanı sona erdi - Basketbol Haberleri

        Potada ilk hafta heyecanı sona erdi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 23:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 23:00
        Potada ilk hafta heyecanı sona erdi!
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk hafta heyecanı, bugün oynanan tek karşılaşmayla birlikte tamamlandı.

        Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Finalspor, TOFAŞ Spor Salonu'nda Yalovaspor Basketbol'u ağırladı.

        Finalspor, son bölümü çekişmeli geçen karşılaşmada Yalovaspor Basketbol'u 95-92 yendi.

