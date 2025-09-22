Potada ilk hafta heyecanı sona erdi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Giriş: 22.09.2025 - 23:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 23:00
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk hafta heyecanı, bugün oynanan tek karşılaşmayla birlikte tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Finalspor, TOFAŞ Spor Salonu'nda Yalovaspor Basketbol'u ağırladı.
Finalspor, son bölümü çekişmeli geçen karşılaşmada Yalovaspor Basketbol'u 95-92 yendi.
