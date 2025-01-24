Potada dev maç! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague 23. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Kupanın iki favorisi zorlu maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, "Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları basketbolseverler tarafından mercek altına alındı. İşte Olympiakos - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı hakkında tüm detaylar...
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Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'de oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler Olympiakos karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan maçta, temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugüne kadar oynadığı maçlarda; 14 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alırken, Olympiakos ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile ilk sırada bulunuyor. Peki, "Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç saati...
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OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO THY EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos-Fenerbahçe Beko basket maçı 24 Ocak Cuma günü TSİ ile 22:15'te başlayacak.
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OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO THY EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?
Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.
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Organizasyonda puan durumu şöyle: