Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Trabzonspor
        TS
        26
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Basketbol STBL Potada derbi günü: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko - Basketbol Haberleri

        Potada derbi günü: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

        Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada derbi günü: A.Efes-F.Bahçe Beko
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

        Ligde geride kalan 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunan Anadolu Efes, Galatasaray yenilgisinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lacivert-beyazlı takım THY Avrupa Ligi'nde de üst üste Panathinaikos ve ALBA Berlin karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 10 maçta 8 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun 7 maçlık galibiyet serisi ise geçen haftaki Beşiktaş Emlakjet deplasmanında son buldu. Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nde de son 7 maçında 1 kez kazandı.

        Taraftarlar arasında oynanan son 10 resmi maçta her iki takım da beşer galibiyet aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Habertürk Anasayfa