15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Basketbolda Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, yarın Ankara'da finalde karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 6 kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Bundan sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı.
2009-2010 sezonunda, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 72-68 yenerek 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı 81-72 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde Galatasaray'ı 63-57 yenerek kupada şampiyonluk yaşadı.
2015-2016 sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup ederek 5. kupasını kaldıran Fenerbahçe, geçen sezon ise Ankara'da yapılan finalde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Kupada şampiyonluğu bulunmayan Darüşşafaka ise 3. kez finalde mücadele edecek. Yeşil-siyahlı ekip, 2001-2002 sezonunda finalde Anadolu Efes'e, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye mağlup oldu.
EN FAZLA ANADOLU EFES KAZANDI
Anadolu Efes, 11 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.
Kupada 15 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.
Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2014-2015 sezonunda da kupada mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, en son 2017-2018 sezonunda finalde TOFAŞ'ı yenerek, 11. kupasını müzesine götürdü.
KUPAYI KAZANAN DİĞER TAKIMLAR
Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor'un üçer şampiyonluğu bulunurken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzelerine götürdü.
19 YILLIK ARA
İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi.
Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.
Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de Ankara'da, 2017-2018'de İstanbul'da ve 2018-2019'da Ankara'da oynandı.
Bu sezon kupada tekrar Dörtlü Final statüsüne geçilirken, organizasyon Ankara'da gerçekleştiriliyor.
ŞAMPİYONLAR
- Türkiye Kupası şampiyonları
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugüne dek şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:
|Sezon
|Yer
|Final
|Sonuç
|1966-67
|-
|FENERBAHÇE-Muhafızgücü
|84-67, 65-76
|1967-68
|-
|ALTINORDU-Muhafızgücü
|71-56, 63-67
|1968-69
|-
|İTÜ-Galatasaray
|64-56
|1969-70
|-
|GALATASARAY-İTÜ
|86-83
|1970-71
|-
|İTÜ-Beşiktaş
|74-69
|1971-72
|-
|GALATASARAY-İTÜ
|70-69
|1972-73
|-
|TED KOLEJLİLER-Beşiktaş
|64-68, 68-56
|1991-92
|İstanbul
|ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor
|79-71
|1992-93
|Trabzon
|TOFAŞ-NASAŞ Spor
|90-64
|1993-94
|Mersin
|EFES PİLSEN-Fenerbahçe
|81-76
|1994-95
|İzmir
|GALATASARAY-Ortaköy
|66-54
|1995-96
|Ankara
|EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom
|89-63
|1996-97
|Kütahya
|EFES PİLSEN-Fenerbahçe
|84-71
|1997-98
|Adana
|EFES PİLSEN-Türk Telekom
|71-67
|1998-99
|Samsun
|TOFAŞ-Fenerbahçe
|77-75
|1999-00
|Mersin
|TOFAŞ-Ülkerspor
|72-54
|2000-01
|Bursa
|EFES PİLSEN-Türk Telekom
|85-78
|2001-02
|İstanbul
|EFES PİLSEN-Darüşşafaka
|78-74
|2002-03
|Ankara
|ÜLKERSPOR-Türk Telekom
|79-63
|2003-04
|Konya
|ÜLKERSPOR-Efes Pilsen
|84-74
|2004-05
|Bursa
|ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka
|73-41
|2005-06
|Adana
|EFES PİLSEN-Ülkerspor
|74-68
|2006-07
|Antalya
|EFES PİLSEN-Banvitspor
|73-59
|2007-08
|Ankara
|TÜRK TELEKOM-OYAK Renault
|80-61
|2008-09
|İzmir
|EFES PİLSEN-Erdemirspor
|79-70
|2009-10
|Adana
|FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor
|72-68
|2010-11
|Kayseri
|FENERBAHÇE-Beşiktaş
|81-72
|2011-12
|Konya
|BEŞİKTAŞ-Banvit
|78-74
|2012-13
|Eskişehir
|FENERBAHÇE-Galatasaray
|63-57
|2013-14
|Ankara
|PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes
|66-65
|2014-15
|Gaziantep
|ANADOLU EFES-Fenerbahçe
|70-60
|2015-16
|Bursa
|FENERBAHÇE-Darüşşafaka
|67-65
|2016-17
|Ankara
|BANVİT-Anadolu Efes
|75-66
|2017-18
|İstanbul
|ANADOLU EFES-TOFAŞ
|78-61
|2018-19
|Ankara
|FENERBAHÇE-Anadolu Efes
|80-70
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