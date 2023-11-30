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        Haberler Televizyon POTA ŞEKİLLENİYOR | MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye All Star dokunulmazlık oyunu heyecanı ile ekranlara geliyor. Son 11 kişinin kaldığı yarışmada rekabet kızıştı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 3. eleme adayını belirlemek için mücadele etti. Bu kapsamda gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 30 Kasım 2023 Perşembe MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 19:41 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:41
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        • 1

          MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar eleme potasına girmemek ve hayallerine devam edebilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 30 Kasım 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, yaratıcı yemekler yapmalarını istiyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi belli olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecek.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

          MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Tolga ve Dilara oldu. Haftanın 3. adayı belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 4

          Mavi Takım

          Hasan (Kaptan)

          Tahsin

          Sergen

          Tolga

          Dilara

          Batuhan

        • 5

          Kırmızı Takım

          Barbaros (Kaptan)

          Eren

          Kıvanç

          Cemre

          Esra

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

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        Boğa
        Boğa
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        Yengeç
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