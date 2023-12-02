MasterChef Türkiye'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunun ardından 4. eleme adayının belli olmasıyla pota netleşiyor. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin organizasyon yemeklerini yapan Hintli Şef Amardeep Anand'ın konuk olduğu bölümde eleme potası netleşiyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 2 Aralık 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ile eleme adayı olan isimler...