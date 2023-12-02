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        Haberler Televizyon ELEME ADAYLARI NETLEŞİYOR! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Aralık 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Aralık 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye All Star haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. Rekabetin iyice kızıştığı yarışmada bu akşam 2 turda yapılacak bireysel oyunların ardından 4. ve son eleme adayı belli olacak. Bu kapsamda gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 2 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef eleme adayı olan isimler ve son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 21:10 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:10
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunun ardından 4. eleme adayının belli olmasıyla pota netleşiyor. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin organizasyon yemeklerini yapan Hintli Şef Amardeep Anand'ın konuk olduğu bölümde eleme potası netleşiyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 2 Aralık 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ile eleme adayı olan isimler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Konuk jüri üyesi Amardeep Anand ilk etapta yarışmacılardan Buzi Bafu & Tava Parata yemeğini yapmasını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 4. eleme adayı da belli olacak. Son eleme adayı belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

          MasterChef Türkiye'nin 3. eleme adayı Eren oldu. MasterChef'te bu haftanın ilk eleme adayları ise Tolga ve Dilara olmuştu.

        • 4

          Mavi Takım

          Hasan (Kaptan)

          Tahsin

          Sergen

          Tolga

          Dilara

          Batuhan

        • 5

          Kırmızı Takım

          Barbaros (Kaptan)

          Eren

          Kıvanç

          Cemre

          Esra

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

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        Boğa
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        İkizler
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        Yengeç
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        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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        Yay
        Oğlak
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