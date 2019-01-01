Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. İnegöl'de ikamet eden Taner G isimli vatandaş uygulamaya tepki göstermek için aldığı ürünleri kendi giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi.



GÖRÜNTÜLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



İHA'nın haberine göre o anları cep telefonuyla çeken Taner G. sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.



"GEREKİRSE PANTOLONUMU ÇIKARTIR, İÇİNE DOLDURURUM"



Marketten satın aldığı ürünleri, poşete para vermemek için montunun içine koyan ve sosyal medyadan paylaştığı video ile izleyenleri gülümseten Taner Gökçe, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Alışveriş yapmak için markete gittiğini belirten Gökçe, Poşetlerin ücretli olduğunu duyunca çareyi montumda buldum. Ürünleri montuma doldurup götürdüm. Bu uygulamayı uygun bulmuyorum. Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum. Günde 3-4 defa markete gidiyorum. Ayda 100 lira para ediyor. Sosyal medyada paylaştım. Beğeni aldı video dedi.





UYGULAMA UŞAK'TA DESTEK GÖRDÜ

Uşak'ta bazı marketlerin duvarlarına '1 Ocak itibariyle poşetler ücretlidir' duyurusu asılırken, yeni yılın ilk gününde marketlere alışverişe giden vatandaşların uygulamaya hazırlıklı oldukları görüldü. Bazı vatandaşlar 25 kuruş verip poşet satın alırken, bazıları da daha önce kullandıkları poşetleri evlerinden getirerek tekrar kullandı. Daha önceki alışverişlerden farklı olarak market çalışanları bugün müşterilere kasada Poşet ister misiniz diye sordu.

Uygulamanın ilk günü olması sebebiyle müşterilerden tepki aldıklarını ifade eden market sorumlusu Aykut Ay (30),Bir süre müşterilerimizin serzenişi olacaktır. Devletimiz tarafından uygulanan projeye zorunlu olduğu için bizler de ücretli satmak zorundayız dedi. Uygulamanın faydalı olduğunu ifade eden Ay, Çevre ve doğa için çok önemli, faydalı bir uygulama. Kendi sağlımız için, çocuklarımız için de çok faydalı. Müşterilerimiz zaten bez torba ya da pazar arabası ile geliyorlar. Şu an için bir problemimiz yok dedi.

"GEREKİRSE ÇARŞIDAN 1 KİLO POŞET ALIP KULLANIRIZ"

Denizli'de ise marketlerde çalışan görevliler, alışveriş yapan vatandaşları ücretli poşet uygulaması konusunda bilgilendirdi. Yeni uygulama kimi vatandaşların tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini aldı.

Bazı vatandaşlar, markete bez torbalarını alarak giderken, bazıları ise 25 kuruş ücret karşılığında plastik poşet alarak alışverişini tamamladı. Markete gelen bazı vatandaşların aldıklarını poşete koymak yerine elinde taşıyarak ayrılması dikkati çekti.

Bir markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Daltar, müşterilerin bazılarının yeni uygulamadan habersiz olduğunu belirtip, Bazı müşterilerimiz elinde poşetle markete geldi. Bazıları ise aldıklarını kucağına doldurup gitti. Ama genel olarak uygulamaya herkesin olumlu baktığını gözlemledik dedi.

Markette alışveriş yapanlardan Hazret Koçyiğit ise uygulamayı eleştirerek, Uygulamanın paralı olması yerine farklı bir yöntem seçilebilirdi. Sonuçta insanlar bunu paralı olsa da alacaklar. 25 kuruş insanlar için büyük bir maliyet değil. Bunun için farklı bir yol bulunmalı diye konuştu. Hatice Tıkır ise evden çuval getirip alışverişlerini öyle yapacaklarını söyledi. Hüseyin Tekin ise, Gerekirse çarşıdan 1 kilo poşet alıp kullanırız dedi.