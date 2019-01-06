Niğde'de ismi öğrenilemeyen kişi, bir kadın yakınıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasını ilginç bir yöntemle protesto etti.

DHA'nın haberine göre, Merkez Terminal Caddesi üzerindeki markete eşekle giren 2 kişi, reyonları gezdi. Sonra aldıkları ürünlerin kasada ücretini ödedi. Ardından da ürünleri eşeğinin heybesine yerleştirip, marketten çıkarak uzaklaştı.

Vatandaşlar tarafından kaydedilip, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.