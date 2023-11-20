Pos cihazıyla 2 milyon liralık dolandırıcılık!

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Olay 4 gün önce İstanbul'da Fatih Çemberlitaş’ta Meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 42 yaşındaki Mauritus uyruklu Mohammed A.F.B., Çemberlitaş’ta bulunan bankamatiklerden para çekmek istedi. ATM’den nasıl işlem yapacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.’nin yanına iki kişi gelerek yardımcı olabileceğini söyledi.

HESABINDAN 2 MİLYON PARA GİTMİŞ

Mohammed A.F.B.’nin kredi kartını alan şüphelilerden biri, kendisine nasıl yardımcı olacağını anlatarak yardımcı olmaya çalıştı. Bir süre sonra kartını geri alan Mohammed A.F.B., işlem yaptıktan sonra, kredi kartı hesabında 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını fark etti. Şok olan Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Mohammed A.F.B., polise başına gelen olayı anlatarak şikayetçi oldu. Şikayetinde paranın kendi hesabından nasıl 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını anlamadığını belirtti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay bölgesindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kredi kartından POS yöntemiyle işlem yapıldığını tespit etti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan Fethi B.(34) ile 1 suç kaydı bulunan Hamit G.(40) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüpheli Fethi B.’nin evinde 3 adet pos cihazı, müştekinin kredi kartından çekilen tutarlara ait slip koçanları ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

POS CİHAZINI YANINDA TAŞIYORMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sürdürülen soruşturmada, dolandırıcıların yöntemi akıllara durgunluk verdi. Şüphelilerin üzerlerinde taşıdıkları pos cihazıyla, dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Mohammed A.F.B.'ye yardım bahanesiyle yaklaşan dolandırıcılardan Fethi B., el çabukluğu ile müştekinin kartından, poz cihazından 3 ayrı işlem yaparak 2 milyon liralık vurgun yaptı. Şüphelinin şirket hesaplarına çekilmiş bulunan bir milyon 900 bin lira parasına el konuldu. Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen Fethi B. tutuklandı. Arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.