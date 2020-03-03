İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Portsmouth ile Arsenal, Fration Park'ta karşı karşıya geldi. Arsenal, kupada konuk olduğu 2. Lig ekibini 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi.

Arsenal'in golleri 45+4'te Sokratis, 51'de Eddie Nketiah ile geldi.