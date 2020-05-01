Porto Riko'da 2 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı

AA

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, dün gece yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren bankacılık, gayri menkul ile inşaat ve imalat dahil bazı sektörlerin yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Vazquez, sokağa çıkma yasağının 25 Mayıs'a kadar 19.00-05.00 saatlerinde kısmi olarak uygulanmaya devam edileceğini vurguladı.

Parklar, spor salonları ve sahillerin kapalı kalacağını bildiren Vazquez, 05.00-15.00'e kadar koşmak, bisiklete binmek ve köpek gezdirmek gibi bazı faaliyetlere izin verildiğini kaydetti.

Vazquez, diğer sektörlerin de yakın süreçte hafta içiyle sınırlı olmak koşuluyla, açılmasının planlandığına işaret ederek, "Gerçekten bir acil olağanüstü durumla karşı karşıyayız. Gerekli olmadıkça evinizden çıkmayın." dedi.

Uzmanlar, kararın hatalı verilere dayanarak alındığını belirterek, salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığı uyarısını yapıyor.

Porto Riko'da 1500 kişide Kovid-19 görülürken salgında 92 kişi hayatını kaybetti.