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        Haberler Spor Futbol Porto, Luuk de Jong'u transfer etti - Futbol Haberleri

        Porto, Luuk de Jong'u transfer etti

        Portekiz ekibi Porto, Hollanda'nın PSV takımıyla sözleşmesi sona eren Luuk de Jong'u kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 21:23 Güncelleme: 03.08.2025 - 21:24
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        Porto, Luuk de Jong'u transfer etti!
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        Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Luuk de Jong, Porto'nun yolunu tuttu.

        34 yaşındaki forvetin transferini stadyumda düzenlediği yeni sezon tanıtımında açıklayan Porto, sözleşme süresini hakkında bilgi vermezken oyuncunun 26 numaralı formayı giyeceğini belirtti.

        Kariyerinde, Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, Sevilla, Barcelona ve PSV Eindhoven formaları giyen Hollandalı futbolcu, Sevilla'yla 2019-20 UEFA Avrupa Ligi Kupasını kaldırdı.

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