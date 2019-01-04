Porto, Fernando’yu kadrosuna kattı

Porto’da transfer çalışmaları devam ediyor. Portekiz ekibi, Santa Clara’da görev yapan Brezilyalı forvet Fernando Andreda’yı 2023’e kadar kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu Porto’ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarlar benden her şeyi bekleyebilirler. Ben her zaman kulübü için koşan bir oyuncuyum. Her zaman gittiğim kulüplerde elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu harika bir fırsat, kariyerimin en büyüğü olarak karşılıyorum ve bundan en iyi şekilde yararlanmayı umuyorum. Burada mutlu olmak için her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.



Son olarak Santa Clara forması giyen Fernando, 13 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.