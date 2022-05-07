Portekiz Süper Ligi'nde Porto, uzatma dakikalarında bulduğu golle Benfica'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 33. hafta mücadelesinde, ezeli rakiplerinden Benfica ile deplasmanda karşılaşan Porto'ya galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Zaidu Sanusi kaydetti.

Ligin bitimine bir hafta kala puanını 88'e çıkaran Porto, bu sonuçla tarihinin 30. şampiyonluğuna ulaştı.