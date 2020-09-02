Porto Kulübü, 16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Baker-Boaitey ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti.

Potansiyeliyle İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Baker-Boaitey, geçen sezon West Ham United'ın 18 yaş altı takımında görev yapmıştı.