Portland'da ırkçılık karşıtı protestocular polis merkezine saldırdı

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ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor.

Portland'da göstericiler, önceki gün Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake adlı Afro-Amerikalı vatandaşın polis tarafından sırtından vurularak öldürülmesini protesto etti.

Yaklaşık 200 protestocudan oluşan bir grup gece saatlerinde kentteki polis merkezine yürüdü. Caddeki bir çöp konteynırını ateşe veren göstericiler, bina etrafında tedbir alan polislere taş, şişe ve benzeri nesneler fırlattı.

Göstericilerin attığı seramik parçasının isabet ettiği bir polis memuru hafif yaralandı.

Polis ve göstericiler arasındaki gerginlik sabah saatlerine dek sürdü.

George Floyd'un 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler halen devam ediyor.

Portland Polis Bürosu 21 Ağustos'ta yayımladığı raporda, kentte o tarihe kadar 83 gece protestolar düzenlendiği, şiddet olaylarına sahne olan protestolarda 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar nedeniyle kente federal güvenlik güçlerini sevk etmişti. Federal güvenlik güçlerinin kimlik ibraz etmeden göstericileri sivil araçlarla gözaltına alması, ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.