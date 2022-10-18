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Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker oluyor. Merkez bankalarının faiz artırımı sürecinde artan döviz kurları ve tartışılmaya başlanan resesyonun gölgesinde varlıkların nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşlerini paylayan Peker, 20'inci yılını kutlayan şirketlerinde yapılan fon yönetimine ilişkin ipuçları vererek yatırımcılara yardımcı olmaya çalışıyor.

ZORLANAN YATIRIMCI NE YAPMALI?

Portföy yönetiminin ne olduğunu ve faydalarını aktaran Peker, portföy yönetim şirketlerinin nasıl çalıştığını ve fonlar yönetim prensiplerini açıklıyor. Yatırımcıların enflasyona karşı kendisini korumakta zorlandığı bir dönemde portföy yönetim şirketlerinin bu duruma karşı çözümü önerilerini sıralayan Peker, 20’inci yılını kutlayan Yapı Kredi Portföy'ün hangi amaçla kurulduğunu ve bir fon yönetim şirketi olarak diğerleri ile kıyaslandığında artıları ve eksilerinin neler olduğunu anlatıyor.x

HANGİ ALANLARA YATIRIM YAPALIM?

Şirketin kısa, orta ve uzun dönem hedefini anlatan Peker, portföy yönetiminin gelişmesi için nelere ihtiyaç olduğu ve yasal düzenlemeye gerek duyulup duyulmadığı konusundaki görüşlerini de paylaşıyor. Peker, kendi çalışmalarınızın çıktıları doğrultusunda şu anda yatırımcılara bir portföy önerisi de yapıyor.