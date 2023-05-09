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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, veriler, son bir yılda portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen fonların, hızlı bir şekilde büyüdüğünü ortaya koydu.

2022'nin mart ayı sonunda 747 milyar lira olan portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen toplam portföy tutarı, bir yılda yüzde 134 artarak bu yılın mart sonu itibarıyla 1 trilyon 748 milyar liraya çıktı. Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen portföylerde, yıllık bazda en hızlı büyüme bireysel portföy yönetiminde yaşandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) faaliyet izni alan portföy yönetim şirketi sayısı mart sonunda 58'e ulaşırken, bunlardan 56'sı yatırım fonu yönetiyor. 56 portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa yatırım fonu ve serbest fonlarından oluşan yatırım fonu sayısı bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 1.550'ye çıktı. Yatırım fonu yatırımcı sayısı ise son bir yılda 488 bin kişi artarak mart sonunda 3,7 milyon oldu.

TSPB'nin portföy yönetim şirketlerinden derleyerek oluşturduğu sektör verilerine göre, 2022'nin mart ayı sonunda 378 milyar lira olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen yatırım fonları portföyü, bir yılda 580 milyar lira artarak mart sonu itibarıyla 958 milyar liraya ulaştı.

İLK ÇEYREKTE BÜYÜME YÜZDE 20 OLDU

Yatırım fonlarında bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme yüzde 20 oldu. Yatırım fonları portföy büyüklüğünün yüzde 53'ü yerli bireysel yatırımcıların elinde bulunuyor.

Menkul kıymet yatırım fonlarına göre düşük kalsa da emeklilik yatırım fonları, son bir yılda güçlü büyüme sağladı.

Emeklilik yatırım fonları, bir yılda yaklaşık yüzde 64 büyüdü. 2022'nin mart ayı sonunda 277 milyar lira olan emeklilik yatırım fonları portföyü, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 454 milyar liraya çıktı.

90,9 milyar lira olan bireysel portföy büyüklüğü de son bir yılda yüzde 268 artarak mart ayı sonunda 334,5 milyar liraya yükseldi.

Yıllık bazda rekor kıran bireysel portföylerdeki artış, 2022'nin üçüncü ve dördüncü çeyreğindeki hızlı büyümeden gelirken, TSPB verileri, bu yılın ilk çeyreğinde bireysel portföylerin az da olsa gerilediğini gösteriyor.

Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 14 yatırım ortaklığının portföyü, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor. Geçen yılın mart sonu itibarıyla 940 milyon lira olan portföy yönetim şirketlerinin yönettiği yatırım ortaklığı portföyü, bir yılda yüzde 54 artarak 1 milyar 446 milyon liraya çıktı.

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