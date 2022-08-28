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Portekiz’de bahçesini kazan adam Avrupa’nın en büyük dinozor fosilini bulmuş olabilir

Portekiz’de bir evin arka bahçesinde Avrupa’nın en büyük dinozor fosili bulunmuş olabilir.

28.08.2022 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa'nın en büyük dinozor fosilini mi buldu?
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Alex Binley | BBC News

Palaeontologlar fosilin büyük oranda korunmuş olmasını şaşkınlıkla karşıladı FACULTY OF SCIENCES OF THE UNIVERSITY OF LISBON
Palaeontologlar fosilin büyük oranda korunmuş olmasını şaşkınlıkla karşıladı

Portekiz’de bir evin arka bahçesinde bulunan dinozor fosili, Avrupa’nın en büyüğü olabilir.

Sauropod iskeleti, ilk olarak 2017’de ev sahibinin tadilat için bahçesini kazmaya başlamasıyla fark edilmişti.

En büyük dinozor türü ve bugüne kadar karada yaşamış en büyük canlı olan sauropodların uzun kuyruk ve boyunları bulunuyordu.

Dört ayaklı bu canlılar bitkiyle besleniyordu.

Fosilin bulunduğu Pombal kentindeki evde kazı çalışmaları 2017’den bu yana titizlikle devam ediyor.

Fosilin geri kalanının topraktan çıkarılması için daha fazla çalışma gerekiyor FACULTY OF SCIENCES OF THE UNIVERSITY OF LISBON
Fosilin geri kalanının topraktan çıkarılması için daha fazla çalışma gerekiyor

Fosil üzerinde birlikte çalışan Portekizli ve İspanyol palaeontologlar, şimdiye kadar bulunan kemik kalıntılarına bakarak dinozorun 12 metre uzunluğunda ve 25 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyor.

Bu dinozor Getty Images
Bu dinozor türü Jurassic Park filminde beyaz perdeye böyle yansıtılmıştı

Bu canlının 150 milyon yıl önce öldüğü, yere düştüğü şekilde de korunduğu düşünülüyor.

Lizbon Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma yapan Elisabete Malafaia “Böylesi bir hayvanın tüm kemiklerini bulmak, hele ki orijinal anatomik pozisyonunda bulmak sıra dışı bir durum” diyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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