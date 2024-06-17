Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez: Finale gitmek istiyoruz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yer alan Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez, ilk üç maçta seviyelerini göstererek finale kadar gitmeyi hayal ettiklerini söyledi.

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta düzenlenen basın toplantısına katılan Martinez, "Turnuvada sonuna kadar gidebileceğimize inanmalıyız. Bu önemli. Hayal etmeden bunu başarmamız zor. İyi oynama sorumluluğumuz var. Yarınki maç, beklentileri karşılamak ve hazır olduğumuzu göstermek için mükemmel bir fırsat. İlk üç maçın ardından turnuvada daha fazla kalmayı hak edip etmediğimizi değerlendirebiliriz. Buraya 7 gömlekle geldim. Sadece 3 tane getirmedim. Ancak öncelikle ilk üç maçta seviyemizi göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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Portekizli taraftarların Almanya'da kendilerini coşkulu bir şekilde karşıladığını dile getiren Martinez, "Gösterdikleri sıcaklık ve enerji inanılmazdı. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Diğer takımların oynadığını gördükten sonra yarın sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kazanmak, iyi oynamanın getirdiği bir sonuç. Zafer kazanmak için sıkı çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

"İZLEYENLER İÇİN HARİKA BİR MAÇ OLACAK"

Çekya'nın tarzının çok net olduğunu belirten 50 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Çekya ile daha önce üç kez karşılaştım ve yapıları zaman zaman değişebiliyor. Yüksek presle risk alarak oynayan bir takım ve gole yakın oyunculara sahipler. Soucek, istikrarlı sezonlar geçiriyor, Schick ise Almanya liginde şampiyonluk yaşadı. Çekya her zaman kazanmayı düşünüyor. İzleyenler için harika bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.