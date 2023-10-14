Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü Orkun Kökçü'den!
Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün ligin 4. haftasında Vitoria Guimaraes ağlarına gönderdiği gol seçildi.
Giriş: 14.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:11
Portekiz Süper Ligi’nde 2 Eylül’de oynanan 4. hafta karşılaşmasında Benfica, Vitoria Guimaraes’i evinde 4-0 mağlup etti. Milli oyuncu Orkun Kökçü de mücadelenin 45+5. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0’a getiren golü kaydetti.
22 yaşındaki oyuncunun atmış olduğu bu gol, Portekiz Süper Ligi’nde ayın golü seçildi.