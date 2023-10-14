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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü Orkun Kökçü'den! - Futbol Haberleri

        Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü Orkun Kökçü'den!

        Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün ligin 4. haftasında Vitoria Guimaraes ağlarına gönderdiği gol seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:11
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        Portekiz'de ayın golü Orkun Kökçü'den!
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        Portekiz Süper Ligi’nde 2 Eylül’de oynanan 4. hafta karşılaşmasında Benfica, Vitoria Guimaraes’i evinde 4-0 mağlup etti. Milli oyuncu Orkun Kökçü de mücadelenin 45+5. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0’a getiren golü kaydetti.

        22 yaşındaki oyuncunun atmış olduğu bu gol, Portekiz Süper Ligi’nde ayın golü seçildi.

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